Cidades Identificado homem que matou filho da amante após discussão em frente a motel, em Morrinhos Delegado aguarda decretação do pedido de prisão preventiva do suspeito

A Polícia Civil identificou o suspeito de matar Linduarley Carmo de Araújo, de 31 anos, na tarde de terça-feira (31), em frente a um motel em Morrinhos, região Sul do Estado. Responsável pela investigação, o delegado Fabiano Henrique Jacomelis contou que aguarda a decretação do mandado de prisão preventiva do homem, que seria amante da mãe da vítima. O delegado não r...