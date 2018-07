Cidades Identificada mãe que deu à luz ao morrer em acidente em rodovia Jovem faria 21 anos nesta segunda-feira (30); criança está bem de saúde

Familiares identificaram o corpo da gestante que deu à luz uma menina ao sofrer um grave acidente na rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Cajati, no interior de São Paulo, na última quinta-feira , 26. A jovem mãe morava no bairro Barro Preto, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, no Paraná, e faria 21 anos nesta segunda-feira, 30. O corpo,...