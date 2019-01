Vida Urbana Identificação das vítimas de Brumadinho será com novas metodologias Essa nova fase no processo de identificação por meio da complementação das informações de referência já foi comunicada aos familiares das vítimas

A Polícia Civil de Minas Gerais dá início nesta quarta-feira (30) à implementação de novas metodologias de análise de identificação das vítimas do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. Para tornar mais eficiente os trabalhos e a liberação dos corpos, serão utilizadas a genética forense, que é a identificação a partir do DNA...