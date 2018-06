Cidades Ibama identifica 1.277 animais silvestres oferecidos por perfis no Facebook Foram emitidos 34 mandados de busca e apreensão em 15 estados, incluindo Goiás

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), junto com as polícias Federal, Civil e Ambiental, começou nesta terça-feira, 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, a Operação Teia em 15 Estados para combater o tráfico ilegal de animais feito principalmente por vendas via redes sociais. Os técnicos do Ibama identificaram 1.277 animais sen...