Vida Urbana Hugol realiza campanha de prevenção de acidentes nas rodovias As abordagens ocorreram na GO-060, saída para Trindade, e na GO-070, saída para Goianira, e orientou 2.578 motoristas que transitavam nos locais

Visando conscientizar os motoristas para os perigos encontrados no trânsito durante as festas de fim de ano, quando há uma propensão ao aumento do número de acidentes, o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), unidade da Secretaria Estadaul de Saúde de Goiás (SES-GO), realizou nesta sexta-feira (21), a 13ª blitz do Programa de Prevenção d...