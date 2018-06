Cidades Hugo suspende cirurgia eletivas nesta quarta-feira, em Goiânia Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que algumas unidades estão com problemas nos estoques em decorrência da paralisação dos caminhoneiros

O Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) suspendeu as cirurgias eletivas programadas para esta quarta-feira (6). Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que algumas unidades estão com problemas nos estoques de insumos, em decorrência da paralisação dos caminhoneiros. De acordo com a pasta, uma portaria foi publicada e ela permite, entre outras medida...