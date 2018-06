Cidades Hugo desmarca 18 cirurgias em Goiânia A falta de insumos foi a justificativa apresentada pela secretaria estadual para suspender os procedimentos. Pasta diz que serviço foi retomado e será normalizado nos próximos dias

Por conta de uma Portaria publicada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) que autoriza a suspensão de procedimentos eletivos nas Unidades de Saúde do Estado, o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) desmarcou todas as cirurgias eletivas agendadas para ontem. O motivo da suspensão seria a falta de insumos e medicamentos para a realização dos procedimentos. De acordo com a...