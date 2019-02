Vida Urbana Hospital São Cottolengo retoma atendimentos nesta quarta-feira (6) O Centro Médico havia interrompido as atividades na última sexta-feira (1º) devido ao atraso do montante destinado à instituição

Depois de quase uma semana de paralização, o Hospital São Cottolengo, em Trindade, na região Metropolitana da capital, vai retormar o atendimento ao público a partir desta quarta-feira (6). O Centro Médico havia interrompido as atividades na última sexta-feira (1º) devido ao atraso do montante destinado à instituição. De acordo com o comunicado enviado pela u...