Cidades Hospital interditado em Aparecida de Goiânia tinha média de uma morte por semana De 2014 para cá, unidade registrou mais de 200 óbitos de fetos e crianças, segundo Datasus

Desde 2014, 215 mortes de fetos e crianças menores de 1 ano de idade foram registrados no Hospital do Garavelo. A informação é do Datasus, e de domínio público. No total são 155 crianças e 60 fetos. Das crianças, 75 (0 a 6 dias de vida), 56 (7 a 27 dias), 23 (28 a 364 dias) e 1 maior de 1 ano. O elevado número, que dá em média uma morte por semana, é uma das contestaçõe...