Vida Urbana Hospital e Maternidade Dona Iris abre inscrição para residência médica Ao todo, são oferecidas 17 vagas; confira as especialidades e o edital

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) divulgou, nesta segunda-feira (17), o edital do processo seletivo para residência médica no Hospital e Maternidade Dona Íris. Ao todo, são oferecidas 17 vagas em quatro especialidades. Os médicos interessados devem fazer a inscrição exclusivamente via internet (clique aqui) até o dia 02 de janeiro de 2019. As vagas e...