Cidades Hospital diz que aplicou soro em vítima de escorpião, em Trindade Menina de 3 anos morreu após ser atacada por animal peçonhento no banheiro de sua casa. Familiares afirmaram que instituição não tinha antídoto para veneno

O corpo da menina Hadassa Vitória da Silva Vaz, de 3 anos, foi sepultado na manhã de ontem (5), no Cemitério Municipal de Trindade, na região metropolitana de Goiânia. A menina teve a morte cerebral confirmada três dias após ser picada em um dos pés por um escorpião, na última sexta-feira (31), no banheiro da casa onde morava, no Residencial Marise, em Trindade. ...