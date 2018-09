Cidades Hospital de Urgências de Goiânia segue plano emergencial Hospital começa nesta quinta-feira (27) a reduzir os atendimentos e vai admitir apenas pacientes cujos casos tenham o perfil da unidade. A ideia é diminuir a taxa de ocupação de 95% para 85%

A crise vivenciada pelo Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) segue sem previsão de quando chegará ao fim. A unidade, que é o principal hospital do Estado, começa hoje a seguir as diretrizes do plano de emergência apresentado nesta quarta-feira (26) aos auditores da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE-GO), restringindo o atendimento apenas aos caso...