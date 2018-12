Vida Urbana Hospital de Aparecida deve receber R$ 4,3 milhões de verba federal A unidade será administrada pela organização social Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH)

Com a estrutura pronta há dois anos, o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP), construído no Cidade Vera Cruz, finalmente foi inaugurado nesta quarta-feira (19) pelo presidente Michel Temer (MDB). A unidade hospitalar recebeu recursos federais no valor de R$ 63 milhões e será administrada pela organização social Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBG...