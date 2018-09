Cidades Horta do Parque Bernardo Élis passa por primeira colheita Hortaliças foram distribuídas para moradores dos arredores do parque; Entrega dos alimentos está sendo combinada com trabalho de conscientização sobre ações relacionadas à educação ambiental

A gerência de Educação Ambiental da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) está realizando a primeira colheita de hortaliças na horta comunitária que fez num espaço de 200 metros quadrados dentro do Parque Bernardo Élis, que fica no Setor Novo Horizonte. A horta foi feita em agosto deste ano, numa parceria da Amma com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, T...