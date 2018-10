Cidades Horário de verão tem início à 0h de domingo em Goiás e outros dez Estados O objetivo é estimular as pessoas e as empresas a encerrarem as atividades do dia mais cedo e evitar que equipamentos eletrônicos sejam ligados para reduzir o consumo energético das 18h às 21h

A partir da zero hora do próximo domingo (4), os brasileiros de 10 estados e do Distrito Federal devem ajustar os relógios para dar início ao horário de verão. O horário adiantado em uma hora em relação ao horário normal ficará em vigor até a meia noite do dia 15 de fevereiro de 2019. Os estados afetados são: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas ...