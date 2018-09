Cidades Horário de verão começa pela primeira vez em novembro; saiba o dia Autorização do presidente Michel Temer levou em consideração o período eleitoral

No dia 4 de novembro deste ano tem início o horário de verão, quando os brasileiros deverão adiantar os ponteiros do relógio em uma hora. Já o continuará sendo o mesmo: o terceiro domingo de fevereiro do ano subsequente. É o primeiro ano, desde 1985, quando foi implementado no Brasil, que o período foi mudado. Antes ocorria de outubro a fevereiro. Agora encurtado, ...