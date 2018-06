Cidades Homicídio de mulheres sobe 66,4% entre 2006 e 2016 Goiás é terceiro no País neste índice na taxa por 100 mil habitantes

Em 2016, a cada 100 mil mulheres em Goiás, mais de sete morreram. A taxa de 7,1 por 100 mil habitantes colocou o Estado em terceiro no ranking relativo aos que mais têm mulheres mortas, atrás apenas de Roraima (10) e do Pará (7,2). Entre 2006 e 2016, há uma variação de 66,4% no número absoluto de casos. Nos dados há a somatória das ocorrências de feminicídios, quando a morte ...