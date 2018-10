Cidades Homens são presos por suspeita de contrabando de cigarros em caminhões, em Mineiros Carga teria saído do Paraguai e teria como destino a capital goiana. Suspeitos foram levados para a sede da Polícia Federal em Jataí

Dois caminhões carregados com cigarro foram apreendidos e dois homens foram presos por suspeita de contrabando na tarde desta quarta-feira (17), em Mineiros, no Sul do Estado. De acordo com a Polícia Militar de Goiás, a carga teria saído do Paraguai e seria levada para Goiânia e para a região metropolitana da capital. Até o momento, não há informações sobre o possível e...