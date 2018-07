Cidades Homens são presos em flagrante com maconha e arma de fogo em Goiânia A polícia encontrou com os suspeitos cinco quilos de entorpecentes, porém, mais tarde, descobriram mais 15 quilos que eram mantidos em uma casa

Dois homens foram presos em flagrante, nesta quarta-feira (4), com 20 quilos (kg) de maconha em Goiânia. A Polícia Militar (PM) informou que abordou os suspeitos no setor Vila Nova e, naquele momento, encontrou com eles 5 kg da droga. No entanto, mais tarde, a equipe policial descobriu que em uma casa no setor Jardim Lajeado os suspeitos guardavam mais entorpecentes. No loc...