Vida Urbana Homens são presos em flagrante com 28,5 kg de maconha em Chapadão do Céu Droga foi adquirida em Campo Grande (MT) e seria entregue em Quirinópolis

Dois homens foram presos em flagrante na noite de sexta-feira (14), com 28,5 kg de maconha em um VW/Gol, na BR-050, em Chapadão do Céu. De acordo com a Polícia Militar (PM), durante a abordagem, foi constatado que a dupla tinha uma extensa ficha criminal. Segundo a PM, os suspeitos informaram que a droga havia sido adquirida em Campo Grande (MT) e seria entregue em Qui...