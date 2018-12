Vida Urbana Homens são investigados por laçar e matar sucuri de 6 metros em Araraquara Grupo filmou a caçada e vídeo foi divulgado em redes sociais. Com base nas imagens, Polícia Militar Ambiental apura crimes previstos na legislação ambiental

Uma sucuri adulta medindo cerca de seis metros foi laçada e morta por um grupo de pessoas, na última sexta-feira, 28, no distrito de Bueno de Andrada, em Araraquara, interior de São Paulo. O réptil havia sido filmado por um ciclista, no interior de um córrego, no assentamento Monte Alegre, um dia antes de ser capturado. Os homens filmaram a caçada e divulgaram o vídeo e...