Cidades Homens são baleados e dois são presos próximo ao camelódromo de Campinas, em Goiânia; veja vídeo 🎥 Uma das vítimas foi encaminhada em estado grave para o Hugo

Atualizada às 19h29 Dois homens foram baleados e outros dois foram presos durante uma briga entre facções no final da tarde desta quarta-feira (16), próximo a um camelódromo no setor Campinas, em Goiânia. Os suspeitos estavam armados com pistola .40. Segundo testemunhas, as vítimas são donos de lojas de celulares dentro do comércio popular. Um empresári...