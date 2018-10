Cidades Homens são agredidos com golpes de facão em Águas Lindas de Goiás Enquanto as vítimas eram socorridas, o suspeito do crime voltou ao local do crime, com o facão preso na cintura

Dois homens foram agredidos com golpes de facão, na madrugada desta segunda-feira (29), em Águas Lindas De Goiás, a 191 km de Goiânia. De acordo com informações da Polícia Militar (PM) a agressão aconteceu durante uma briga, no setor Jardim América IV. Os militares chegaram ao local da confusão após receberem uma denúncia anônima. Segundo a PM, vítimas foram encont...