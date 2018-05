Cidades Homens feridos em tiroteio no Setor Campinas passam por cirurgias no Hugo Segundo a unidade de saúde, um deles está sedado e em estado grave

Os dois homens feridos no fim da tarde desta quarta-feira (16) em um tiroteio no Setor Campinas, em Goiânia, passaram por procedimentos cirúrgicos no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Um dos pacientes, Johnathan Pereira Rosa, de 25 anos, está em estado grave. Ele está sedado, respira com o auxílio de aparelhos e está em observação na Sala...