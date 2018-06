Cidades Homens encapuzados atiram contra festa junina em Aparecida, matam três e deixam quatro feridos Segundo a polícia, mais de 60 cápsulas de munições foram recolhidas no local

Atualizada às 18h31 de 16/06/2018 Oito pessoas foram baleadas na noite de sexta-feira (15), em uma festa junina no Setor Jardim Florença, em Aparecida de Goiânia. Duas vítimas morreram no local e cinco ficaram feridas. Uma das pessoas atingidas pelos tiros foi encaminhada para a UPA do Buriti Sereno, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Outros...