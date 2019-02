Vida Urbana Homenagem à ativista Sabrina Bittencourt é realizada na entrada do MP, em Goiânia Reunião foi organizada pelo Movimento Agô e contou com presença da deputada estadual Adriana Acoorsi

Integrantes do Movimento Agô realizaram, na manhã desta sexta-feira (8), uma homenagem à ativista social Sabrina Bittencourt, que teria tirado a própria vida no último dia 2 de fevereiro. Com rosas nas mãos, os participantes prestaram homenagens, cantaram e falaram sobre a importância do trabalho não só da Sabrina, mas de todos que lutam pelos direitos humanos. O encontro q...