Homem tenta levar drogas e celulares para presídio de Rio Verde

Um homem tentou colocar dentro da unidade prisional de Rio Verde, na manhã deste domingo (4/3), três mochilas com produtos ilegais. Os agentes prisionais perceberam atividade fora da unidade e apreenderam três quilos de maconha, 500 gramas de crack, quatro litros de cachaça, um litro de álcool, 34 aparelhos de telefone celular, 31 carregadores, 33 fones de ouvido e 1,5 quilos de éter em pó. O suspeito conseguiu fugir por uma mata próxima da área.

Conforme informações da DGAP, no início da manhã, um preso fingiu que estava passando mal para desviar a atenção dos agentes. Suspeitando do detento, parte da equipe foi para a parte externa do presídio enquanto outros servidores atendiam o reeducando. Lá foram, perceberam uma perto da cerca do presídio e deram ordem de parada. O suspeito, então, segundo a DGAP, sacou uma arma de fogo e disparou contra os servidores. Eles revidaram e o suspeito fugiu, deixando para trás três mochilas com os objetos que, conforme nota da DGAP, seriam levado para dentro do presídio.

Os produtos apreendidos foram encaminhados à delegacia da cidade. Diretor-regional prisional do Sudoeste do Estado, Vildebal Alves dos Reis Júnior disse que esta é a segunda vez que agentes interceptam alguém tentando passar objetos e drogas para dentro do presídio desta forma. Conforme o diretor, o suspeito já estava perto da cerca que separa a unidade de uma mata. De acordo com ele, os servidores fazem diariamente uma ronda na área externa do presídio para evitar aproximação de criminosos. "É um trabalho feito cotidianamente", afirmou