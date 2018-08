Cidades Homem tem direito a pensão após ficar paraplégico em ação do Exército Juiz condenou União por caso que ocorreu em 2015 no Complexo da Maré

O juiz da 5ª Vara Federal Cível do Rio de Janeiro, Sergio Bocayuva Tavares Dias, condenou a União a pagar R$ 550 mil por danos estéticos e R$ 400 mil por danos morais a um homem que ficou paraplégico após ser vítima de disparos de armas de fogo feitos por militares da Força de Pacificação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, em 2015. O a...