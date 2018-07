Cidades Homem tem dedo esmagado em porta de ônibus em Goiânia Segundo o Corpo de Bombeiros, assim que o veículo parou na plataforma e abriu as portas aconteceu o acidente

Um homem de 28 anos teve um dedo esmagado, na manhã desta segunda-feira (23), pela porta de um ônibus do Eixo Anhanguera, em Campinas, na capital. O Corpo de Bombeiros informou que o veículo parou na plataforma e quando abriu as portas o dedo do jovem ficou preso. Uma equipe prestou atendimento a vítima e a encaminhou para o Hospital Estadual de Urgências da Reg...