Vida Urbana Homem tem 54% do corpo queimado após acidente com tíner em posto de combustíveis em Goiânia Combustão aconteceu em no setor Parque Amazônia e a vítima foi levada para o Hugol

Um homem teve 54% do corpo queimado depois de sofrer um acidente com tíner, solvente altamente inflamável, na tarde desta sexta-feira (14). O acidente aconteceu em um posto de combustíveis, no setor Parque Amazônia, em Goiânia. Carlos André Teixeira de Souza foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage d...