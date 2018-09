Cidades Homem suspeito de matar mulher na frente das filhas é preso no DF Wendel Roberto da Silva, de 37 anos estava escondido em um matagal e fez várias ligações para a família da vítima

Wendel Roberto da Silva, de 37 anos, suspeito de matar a mulher na frente das filhas na última sexta-feira (7), em Goiânia, foi preso neste domingo (9). De acordo com a Polícia Civil, ele estava escondido em um matagal em Taguatinga, no Distrito Federal e confessou o crime. Ele foi preso em flagrante pela polícia do DF e será trazido para Goiânia. A investigação está s...