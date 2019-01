Vida Urbana Homem suspeito de matar ciclista a facadas na BR-153 é preso O fato ocorreu em novembro do ano passado; e o roubo da bicicleta é apontado como a principal motivação do crime

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (30) o suspeito de matar a facadas um ciclista na BR-153, no perímetro urbano de Anápolis, em 21 novembro do ano passado. O homem de 23 anos é o principal suspeito de matar e roubar os pertences de Humberto Viana Maranhão, de 31 anos de idade. O corpo foi encontrado às margens da rodovia com sinais de perfurações. O Grup...