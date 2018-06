Cidades Homem suspeito de furtar casa morre em troca de tiros com a PM em Goiânia Polícia diz que suspeito é integrante de uma quadrilha especializada em roubo de residências; ele estava no interior do local e teria sido surpreendido pelos policiais

Um homem suspeito de furtar uma casa na Avenida Carnaúba, no Parque Santa Rita, em Goiânia, morreu na tarde desta sexta-feira (1º) durante uma troca de tiros com a equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam). Segundo as informações da Polícia Militar (PM), após uma denúncia, os policiais entraram na residência e viram o suspeito em flagrante comete...