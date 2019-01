Vida Urbana Homem sofre acidente enquanto operava equipamento em industria de couros em Trindade A vítima teve a perna prensada no equipamento, o Corpo de Bombeiros está no local prestando socorro à vítima

O funcionário de uma indústria de couros de Trindade, que fica na região metropolitana da capital, sofreu um acidente na tarde de hoje (31) com um dos equipamentos da empresa. As primeiras informações do Corpo de Bombeiros dão conta de que o homem trabalhava em uma máquina de grande porte quando prendeu uma das pernas no equipamento. Ele ficou impossibilitado de se l...