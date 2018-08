Cidades Homem sequestra duas pessoas e causa acidente fatal em Brasília Suspeito fugiu pelo Eixão Sul com uma idosa e uma criança dentro do carro após roubar relógio de grife

Depois roubar relógio de grife na tarde deste sábado (11), na Asa Sul, em Brasília, um homem abordou uma mulher e uma criança na mesma região e saiu com eles no veículo da família pelo Eixão Sul. O sequestrador, Paulo Bras de Oliveira Junior, de 23 anos, seria beneficiário do "saidão" de Dia dos Pais: ele cumpria pena no regime semiaberto e apenas dormia no Centro de P...