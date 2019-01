Vida Urbana Homem se irrita em lotérica, saca e aponta arma para pessoas na fila em Goiânia Vítima contou que houve um mal-entendido e o senhor, que afirmou ser policial, apontou a arma e depois tomou o lugar dela. Mais de 30 pessoas estavam no interior do local; veja o vídeo

As câmeras de segurança de uma agência lotérica do setor Campinas, em Goiânia, flagraram um homem perder o controle, sacar e apontar uma arma para uma mulher que estava na fila do estabelecimento. O caso aconteceu na manhã dessa terça-feira (8). Cerca de 30 pessoas estavam no interior do local. A vítima conversou com a reportagem do POPULAR e contou que o senhor...