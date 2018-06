Cidades Homem recupera R$ 700 que esqueceu dentro de ônibus em Goiânia Uma passageira encontrou a mochila com o dinheiro no interior do veículo e entregou ao motorista. O dono do valor é um vendedor de cocada e recebeu um telefonema para retirar o bem depois de ter acionado o serviço de achados e perdidos

O vendedor de cocadas Valdecy de Jesus da Silva, de 59 anos, esqueceu uma mochila com R$ 700 dentro de um ônibus, mas conseguiu recuperar o bem na manhã desta terça-feira (26), no serviço de achados e perdidos do Terminal Bandeiras, localizado na Avenida dos Alpes, no Jardim Europa, em Goiânia. Segundo as informações da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC)...