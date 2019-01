Vida Urbana Homem reage a assalto e é agredido com coronhadas em Goiânia Vítima tinha acabado de sair de casa quando foi abordada pelos suspeitos

Um homem foi agredido com diversas coronhadas na cabeça após reagir a um assalto, no inicio da manhã desta sexta-feira (25), na Rua A, no Residencial Guanabara, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima tinha acabado de sair de casa e estava a caminho do trabalho quando foi abordada por dois homens armados. A dupla anunciou o assalto e a vítima começo...