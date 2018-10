Cidades Homem reage a abordagem policial e é baleado em Goiânia No carro do suspeito, a PM encontrou 2 kg de maconha, armas de fogo e munições

Um homem, de 21 anos, foi baleado durante troca de tiros com uma equipe das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), na noite de sexta-feira (19), na Vila Mutirão, em Goiânia. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima teria reagido a uma abordagem policial e por isso houve o confronto. No carro do suspeito, foram encontrados 2 kg de maconha, armas ...