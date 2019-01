Vida Urbana Homem que teria abusado de filha de amigo é preso em Luziânia Segundo a Polícia Civil, suspeito estava foragido desde 2015, quando teria ocorrido o crime. Ele deverá responder por estupro de vulnerável

Um homem foi preso em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, por suspeita de estupro de uma menina de 9 anos, que seria filha de um amigo. O caso teria ocorrido em 2015 e, desde então, o suspeito estava foragido. Na última terça-feira (15), foi localizado e detido. Ele deve responder por estupro de vulnerável. De acordo com o delegado Maurício Passerini, o home...