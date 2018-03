Homem que se passava por adolescente para aliciar crianças é preso em Aparecida de Goiânia

Um homem de 34 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (7) por suspeita de aliciamento infantil e armazenamento de material pornográfico de crianças e adolescentes, no Setor Aeroporto Sul I, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. De acordo com a Polícia Civil (PC) de Goiás, o suspeito se passava por um adolescente para atrair as possíveis vítimas.

Preso em flagrante enquanto acessava um site com conteúdo pornográfico, o homem possuía em sua residência brinquedos, fotografias e vídeos de crianças nuas.

Conduzida inicialmente pela Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai), a investigação apontava o aliciamento de uma criança de 9 anos. No entanto, não está descartada a existência de outras vítimas. A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA) dará prosseguimento ao caso.