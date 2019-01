Vida Urbana Homem que roubou loja de celular em shopping está há mais de 36 horas escondido em tubulação de ar Os principais pontos foram fechados e a área isolada para retirar o suspeito do duto por causa da alta temperatura dentro da estrutura

Policiais militares fazem buscas nesta sexta-feira, 18, por um homem que entrou na tubulação de ar-condicionado de um shopping no centro de São Vicente, no litoral paulista, após roubar celulares de uma loja. Segundo a assessoria do Brisamar Shopping, o suspeito roubou a loja na noite da última quarta-feira, 16, e se escondeu na tubulação. Deste então, uma op...