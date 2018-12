Vida Urbana Homem que planejava explodir cofre de posto de combustíveis na véspera do Natal é preso em Luziânia Suspeito informou que as armas de fogo que seriam utilizadas no crime estão com outros integrantes da quadrilha

Um homem que se preparava para explodir o cofre de um posto de combustíveis foi preso na madrugada desta quinta-feira (20), em Luziânia. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi denunciado ao grupo Antirroubo a Banco sobre a ação que seria praticada nas vésperas do feriado de Natal. Após as denúncias, os agentes chegaram à casa do homem, onde encontraram um depósi...