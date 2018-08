Cidades Homem que já foi considerado maior traficante do País está de saída da prisão Condenado por tráfico internacional, detento vai poder ficar em liberdade usando tornozeleira por já ter cumprido um sexto da pena e apresentar bom comportamento

Leonardo Dias Mendonça, de 55 anos, que já foi considerado como o maior traficante do Brasil, deve ir para o regime semiaberto ainda nesta quarta-feira (1°). A decisão judicial que determina a progressão de pena é do último dia 20, mas a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP) ainda aguardava uma manifestação do Ministério Público de Goiás (MP-GO), que já...