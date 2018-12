Cidades Homem que feriu quatro em Aparecida de Goiânia deve passar por audiência na tarde desta terça-feira Uilker Teixeira Alves, de 28 anos, invadiu o templo religioso e esfaqueou os fiéis

Uilker Teixeira Alves, de 28 anos, deve passar por audiência de custódia, na tarde desta terça-feira (4), na 4ª Vara Criminal, em Aparecida de Goiânia. Ele é suspeito de no último domingo (2) invadir uma unidade da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, chamada de Igreja Mórmon, do Setor Colina Azul, no mesmo município, e agredir quatro fiéis a facadas. O delega...