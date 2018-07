Cidades Homem que ateou fogo em carro no motel acreditando ser o da esposa paga indenização em Itumbiara Vítima será ressarcida no valor de R$ 5 mil para restaurar o veículo; casal deve se divorciar após o episódio

Depois de atear fogo em um veículo estacionado próximo a um motel acreditando ser o da esposa e ainda deixar um bilhete com o telefone na noite de terça-feira (10), em Itumbiara, o responsável pelo ato firmou um acordo com o verdadeiro dono do carro e deve pagar R$ 5 mil para a restauração do carro. O acordado é que o proprietário do bem não irá representar queixa...