Cidades Homem que atacou fiéis em igreja de Aparecida divulgou mensagem dizendo que faria um massacre "Vou esperar todo mundo entrar, fechar a portar, começar a cortar cabeças", escreveu agressor em sua página no Facebook. Ele feriu quatro integrantes de uma unidade da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias

Uilker Alves, de 28 anos, que atacou na manhã deste domingo (2/12) fiéis de uma unidade da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no Setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, publicou em seu perfil no Facebook uma mensagem dizendo que iria fazer um massacre contra a igreja. "Eu dei o meu endereço à Igreja Mormon e eles não vieram. Eu vou fazer o massacre com...