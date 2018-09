Cidades Homem que assassinou jovem após carona via WhatsApp pega 42 anos de prisão Kelly Cadamuro foi estrangulada em novembro de 2017 por Jonathan Pereira do Prado depois de dar carona ao acusado através de um aplicativo de celular

Jonathan Pereira do Prado, acusado de matar a estudante Kelly Cadamuro durante uma carona em novembro, foi condenado a 42 anos 11 meses de prisão em regime fechado. A sentença foi publicada nesta quarta-feira, 19. A vítima foi morta em Frutal, em Minas Gerais, após sair de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, rumo a Itapagipe, em Minas, e dar carona ...