Vida Urbana Homem preso por engano tem alvará de soltura decretado pela Justiça em Goiânia Analista financeiro foi vítima de clonagem e acabou preso por engano na última quarta-feira (30)

Foi assinado no final da tarde de sexta-feira (1°), o alvará de soltura do analista financeiro Eder Moura da Silva, de 31 anos, preso injustamente acusado de roubo de veículo, posse ilegal de arma de fogo e munição. O alvará foi assinado pelo juiz Adegmar José Ferreira, titular da 10ª Vara Criminal de Goiânia. O Tribunal de Justiça afirmou, no início da tarde de hoje, q...