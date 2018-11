Cidades Homem perde controle de carro e morre ao colidir com poste de alta tensão, em Goiânia Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (6). IML retira corpo do local

Um homem de 49 anos morreu na manhã desta terça-feira (6), após perder a direção do veículo e colidir com um poste de alta tensão. O acidente aconteceu na BR-060, em Goiânia, em um trecho do Anel Viário, próximo ao Clube do Mané. Eurípedes Simplício Mendes, o motorista, tinha problemas no coração e já teria passado por quatro cirurgias além de possuir quatro pontes d...